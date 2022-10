Donna trovata morta in appartamento: marito ricercato anche a Verona

Sarebbero scattate anche a Verona le ricerche del marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna di 35 anni che domenica è stata trovata senza vita a Bolzano, in un appartamento di viale Trieste.

Come riferisce Il Dolomiti infatti, secondo gli investigatori l'uomo si sarebbe diretto in auto verso il capoluogo scaligero, dove abitano alcuni suoi parenti.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, ma il presunto delitto risalirebbe a diverse ore prima. Le indagini hanno preso immediatamente il via dopo il rinvenimento del corpo della donna di origine romena, che sarebbe stato trovato avvolto in una coperta.

Sul luogo del delitto sono intervenute la squadra mobile della questura di Bolzano e la scientifica. La vittima lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino e risiedeva nell'appartamento con il marito 42enne, Avni Mecje.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti della palazzina, mentre sarebbero stati proprio i parenti del ricercato, che avrebbe salito in auto per la fuga, a fornire le informazioni che farebbero pensare ad un femminicidio.