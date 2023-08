Colta da un malore durante il bagno e rianimata, 75enne muore due giorni dopo in ospedale

La donna si trovava in vacanza con la famiglia a Rimini e venerdì era andata in arresto cardiaco mentre si trovava in mare. Soccorsa dal bagnino, era stata presa in carico dal 118 e condotta all'ospedale Infermi, ma il suo cuore si è fermato domenica