Si avvicina per fare una foto e viene morso da una vipera sul monte Carega 

Secondo quanto riferito in una nota dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, è stato dimesso nella serata di ieri, lunedì 7 agosto, dal Centro antiveleni dell’Aoui un uomo di settant'anni di Belfiore che, nella giornata di domenica scorsa, era stato morso da una vipera sul monte Carega. Il paziente, secondo quanto comunicato dall'Aoui, «sta bene e non riporterà nessuna conseguenza permanente».

L'episodio, come detto, risale al pomeriggio di domenica 6 agosto, quando l’uomo in questione avrebbe notata una "vipera berus", più comunemente detta "marasso". Il settantenne, secondo ciò che viene riferito dall'Aoui, a quel punto si sarebbe «avvicinato per fare una foto», rimediando tuttavia così un morso al dito dal serpente.

Recatosi successivamente in pronto soccorso all’ospedale di San Bonifacio, il paziente è stato poi trasportato in ambulanza al Centro antiveleni dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il centro è diretto dal dottor Giorgio Ricci e proprio qui è stato provvidenzialmente inoculato al settantenne l’antidoto. Dopo 24 ore di osservazione, chiarisce la nota dell'Aoui, vista l’«ottima risposta all’antidoto», il paziente è stato infine dimesso.

In merito alla vicenda, l'appello dei sanitari rivolto a tutti i cittadini è quello di «non esporsi a rischi inutili per la salute nel caso di presenza di animali selvatici».