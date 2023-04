Morso da una vipera alla mano, bambino di 6 anni portato al Centro Antiveleni di Borgo Trento

È arrivato domenica pomeriggio in ambulanza da Cles al Centro Antiveleni di Borgo Trento, ma adesso sta bene e potrebbe essere dimesso già martedì. Un bambino di 6 anni è stato morso da una vipera in Trentino, mentre era in campagna con i genitori ha infilato una mano dentro a un cespuglio per prendere un fiore da dare alla mamma ma ha sentito subito un forte bruciore. Poco dopo è stato visto allontanarsi il rettile, la mano si è gonfiata ed è comparso il dolore.

«È il primo morso di vipera della stagione, in anticipo rispetto al solito - ha detto il dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro Antiveleni Aoui Verona, uno dei dieci Centri nazionali riconosciuti dal ministero della Salute e con pertinenza territoriale su Triveneto e provincia di Brescia -. Siccome si tratta di un bambino è stato necessario il ricovero per l’osservazione perché, a volte, il siero può dare reazioni e anche perché l’edema alla mano era importante. La somministrazione dei frammenti anticorpali antivipera è andata bene e adesso prosegue il controllo. Speriamo sia un caso isolato finito bene e non l’indicatore di una stagione emergenziale in cui ci sarà bisogno di parecchie dosi di siero».

Ci sono 4/6 ore di tempo per intervenire nel caso di un morso di vipera. A seconda del grado di complessità i sintomi che compaiono sono gonfiore della parte (più o meno esteso), fino a nausea, vomito e diarrea nelle situazioni più gravi. Arrivando a Borgo Trento in un’ora, per il bambino di Cles c’è stato tutto il tempo necessario ad intervenire. Le sue condizioni cliniche, infatti, sono sempre state stabili e tutti gli esami condotti hanno subito confermato la presenza del veleno.

Oltre ad essere dotato dell’antidoto specifico per il tipo di veleno, il Centro Antiveleni di Borgo Trento è direttamente collegato alla Terapia intensiva e ha all’attivo una lunga esperienza di trattamenti.