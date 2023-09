Nudo in Piazza Bra o morsi agli agenti per opporsi ai controlli della polizia locale

Oltre all'inseguimento per Borgo Roma concluso con l'arresto di una 47enne, le ultime 12 ore sono state particolarmente impegnative per la polizia locale di Verona, come riporta il comandante Luigi Altamura.

Verso mezzanotte, gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di due uomini che vicino a Palazzo Barbieri manomettevano lucchetti di biciclette. Appena fermati, uno dei due si è spogliato nudo mentre i turisti uscivano dallo spettacolo in Arena, ponendo resistenza agli agenti. Il giovane di 28 anni è stato accompagnato al comando di Via del Pontiere e denunciato per resistenza e atti osceni in luogo pubblico.

Intorno alle 9 di questa mattina, al mercato dello Stadio, un cittadino probabilmente alterato dall'alcol ha inveito contro alcuni passanti, brandendo un coltello. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti dell'ufficio mobile di prossimità che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato al comando. Gli operatori della polizia locale lo hanno segnalato alla procura per possesso di arma atta ad offendere ed ubriachezza molesta.

Infine, verso le 11, in Via Leoni alcuni turisti hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia per un cittadino che stava effettuando i propri bisogni fisiologici tra le auto. E poco dopo, lo stesso uomo pur privo di un arto inferiore è sceso negli scavi scaligeri per raccogliere le monetine lanciate dai turisti. Dopo aver atteso che risalisse sulla strada, gli agenti gli hanno chiesto i documenti per poter contestare i verbali amministrativi, ma l'uomo è andato in escandescenza, usando violenza e morsicando tre agenti costretti alle cure mediche. L'uomo in preda ad una crisi psicotica, ha continuato nella violenta reazione, fino all'accompagnamento in stato di arresto al comando.

«La notte scorsa si sono verificati episodi riconducibili a uno stato di alterazione e comportamenti smodati che hanno comportato danneggiamento dei mezzi della polizia locale e ferimento degli agenti - ha commentato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Sono sempre più numerose le manifestazioni d’ira incontrollata e di aggressività da parte di persone che commettono atti illeciti. Possiamo contare su agenti e pattuglie della polizia locale che monitorano costantemente la città, restando attenti e pronti a intervenire. Vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine per l’impegno profuso che, ancora una volta, hanno garantito la sicurezza della città. Stiamo predisponendo l'istanza per diventare città metropolitana, che consentirebbe tra l’altro di disporre di maggiori risorse da impiegare per la sicurezza della città, al pari delle altre città metropolitane. Auspichiamo in questo di avere l'appoggio dei parlamentari veronesi in carica».