È stato trovato senza vita il lupo salvato a Montorio lo scorso 25 gennaio

Il lupo recuperato lo scorso 25 gennaio grazie al supporto dei vigili del fuoco di Verona, scoperto in precedenza incastrato in una paratoia di un corso d'acqua a Montorio e quindi liberato il giorno successivo, è stato ritrovato morto nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio. Ne dà notizia direttamente la Provincia di Verona in una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che il lupo è stato avvistato, ormai senza vita, a pochi chilometri dal punto in cui era stato precedentemente rilasciato.

Ad allarmare inizialmente i tecnici che seguono il progetto di monitoraggio del lupo, spiega sempre la nota della Provincia di Verona, sarebbe stato un segnale anomalo del radiocollare che era stato applicato all'animale, un maschio di poco meno di due anni. Gli stessi tecnici, con la polizia provinciale di Verona, si sono quindi recati nel pomeriggio di ieri presso il luogo del segnale, individuando la carcassa del lupo. Quest'ultima, in base a quanto si apprende, verrà ora trasferita all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per verificare le cause del decesso.