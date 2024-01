/ Via Andrea Doria

Fuga di monossido di carbonio nell'appartamento: due persone intossicate in ospedale

Vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti in via Doria, a Verona, nella prima serata di martedì, per prestare soccorso alle due persone presenti in casa. Una delle due è stata portata a Borgo Trento in codice rosso