Monopattini elettrici, a giugno finora 78 multe e 32 rimozioni a Verona

Monopattini sotto controllo a Verona. Prosegue l’attività della polizia locale per verificare il corretto utilizzo di questi veicoli in città. Da inizio giugno sono state 78 le multe e 32 le rimozioni. Sono stati fermati 4 minori di 14 anni, che per legge non possono utilizzare il mezzo, e altri 18 sono stati sanzionati perché viaggiavano con un passeggero. Tre le violazioni anche il trasporto di valigie. La maggior parte dei sanzionati ha una età compresa tra i 18 e i 25 anni, giovani per lo più residenti nel Veronese. Più rispettosi delle regole, invece, i turisti sia italiani che stranieri.

I controlli sono stati estesi anche a Via Mazzini dove è vietato il transito in quanto strada pedonale. Sono state 12 le sanzioni staccate dagli agenti, multe che vanno dai 50 ai 400 euro a seconda della violazione. Solo nella giornata di sabato scorso, 19 giugno, sono stati rimossi 26 monopattini, che creavano intralcio sui marciapiedi e lungo le zone destinate al passaggio dei pedoni e delle carrozzine.

I controlli verranno potenziati nei prossimi giorni.

I monopattini elettrici, che rientrano in determinati limiti di potenza e velocità, sono equiparati alle biciclette. Il nuovo regime di circolazione prevede che devono essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W ed essere accessoriati di segnalatore acustico. I conducenti devono aver compiuto almeno i 14 anni di età, hanno l'obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni, possono circolare su carreggiate di strade urbane (velocità massima consentita 25 km/h), in aree pedonali (velocità massima consentita 6 km/h) e sulle piste ciclabili di strade extraurbane. I monopattini non possono circolare sui marciapiedi o nelle aree pedonali dove è vietata la circolazione dei velocipedi. Se privi di luci anteriori e posteriori è proibita la loro circolazione nelle ore di scarsa illuminazione, di sera, di notte e in particolari condizioni atmosferiche.

«Gli utenti della strada sono tutti uguali e nella nostra città ognuno è tenuto al rispetto delle regole - ha commentato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - Il monopattino è in effetti una novità per quanto riguarda gli spostamenti urbani, ma questo non significa che per loro sia tutto ammesso. I nostri agenti sono impegnati su questo come su altri fronti per garantire strade sempre più sicure».