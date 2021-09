Gimbe: vaccini efficaci oltre il 94% nel ridurre morti e forme gravi. Ma 3,34 milioni di over 50 sono senza

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 25 al 31 agosto 2021, rispetto alla precedente, «una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 contro 45.251) e dei decessi (366 contro 345)». Lieve l'«aumento di casi attualmente positivi (137.925 contro 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 contro 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 contro 4.036) e terapie intensive (544 contro 504)». In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 366 (+6,1%), di cui 42 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +40 (+7,9%)

Ricoverati con sintomi: +216 (+5,4%)

Isolamento domiciliare: +2.344 (+1,8%)

Nuovi casi: 45.134 (-0,3%)

Casi attualmente positivi: +2.600 (+1,9%)

«Rimangono stabili - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 6.448. I casi rimangono tuttavia sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti».

Monitoraggio Fondazione Gimbe - Casi e posti letto ospedale Covid - 2 settembre 2021

«Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - frena l’aumento dei posti letto occupati: rispetto alla settimana precedente +5,4% in area medica e +7,9% in terapia intensiva». In termini assoluti, il numero di pazienti COVID in area medica è passato da 1.088 del 16 luglio a 4.252 del 31 agosto (+291%) e quello nelle terapie intensive da 151 del 14 luglio a 544 del 31 agosto (+260%).

A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), ma si rilevano notevoli differenze regionali: per l’area medica «si collocano sopra la soglia del 15% Sicilia (23%) e Calabria (17%)», mentre per l’area critica «sopra la soglia del 10% Sicilia (13%) e Sardegna (13%)». Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe, rileva: «Si registra un lieve aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 43 ingressi/die rispetto ai 40 della settimana precedente».

Somministrazioni vaccini: 3,34 milioni di over 50 senza nemmeno una dose

Al giorno 1 settembre risultano consegnate 86.126.058 dosi. Un «netto il cambio di passo sul fronte delle forniture» che nelle ultime quattro settimane vedono sfiorata quota 15 milioni di dosi a fronte di 10,1 milioni delle quattro settimane precedenti. Sempre alla data dell'1 settembre il 71,9% della popolazione (n. 42.609.377) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+841.834 rispetto alla settimana precedente) e il 63,9% (n. 37.882.252) ha completato il ciclo vaccinale (+1.195.342).

Monitoraggio Fondazione Gimbe - Popolazione Vaccinata - 2 settembre 2021

L’87,8% della popolazione over 50 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un incremento settimanale nazionale irrisorio (+0,7%) e nette differenze regionali: dal 92,4% della Puglia al 81,4% della Sicilia. In dettaglio:

Over 80: degli oltre 4,4 milioni, 4.183.962 (93,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 106.032 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose.

degli oltre 4,4 milioni, 4.183.962 (93,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 106.032 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 5.298.860 (88,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 145.165 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose.

degli oltre 5,9 milioni, 5.298.860 (88,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 145.165 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 6.262.871 (84,2%) hanno completato il ciclo vaccinale e 250.541 (3,4%) hanno ricevuto solo la prima dose.

degli oltre 7,3 milioni, 6.262.871 (84,2%) hanno completato il ciclo vaccinale e 250.541 (3,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 50-59 anni: degli oltre 9,4 milioni, 7.239.376 (76,5%) hanno completato il ciclo vaccinale e 529.748 (5,6%) hanno ricevuto solo la prima dose.

Complessivamente sono 4,4 milioni gli over 50 parzialmente o totalmente privi di copertura vaccinale, di cui 3,34 milioni (12,2%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali: dal 18,6% della Sicilia al 7,6% della Puglia.

Monitoraggio Fondazione Gimbe - Popolazione over 50 anni senza alcuna dose di vaccino - 2 settembre 2021

Efficacia dei vaccini:

«Considerato che la "scadenza" del green pass per le persone vaccinate all’inizio dell’anno ha innescato il dibattito sull’opportunità della terza dose - commenta Cartabellotta - la Fondazione Gimbe ha analizzato l’efficacia vaccinale e la durata della copertura sulla base dei dati resi disponibili dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)». L’efficacia del vaccino da aprile ad oggi «rimane stabile e superiore al 94% nel ridurre i decessi e le forme severe di malattia che richiedono ospedalizzazione e ricovero in terapia intensiva».

Per quanto riguarda «le diagnosi di SARS-CoV-2», l’efficacia «si riduce dall’88,5% (periodo 4 aprile-11 luglio) al 79,7% (periodo 4 aprile-22 agosto)». In altri termini si rileva una «progressiva riduzione dell’efficacia delle coperture vaccinali nei confronti di infezioni asintomatiche e forme lievi di malattia che non necessitano di ricovero». Tale riduzione, tuttavia, risulta «inversamente proporzionale all’età: al 22 agosto l’efficacia è del 67,4% nella fascia 12-39 anni e del 77,1% in quella 40-59 anni (al 4 luglio erano rispettivamente 79,8% e 80,8%); visto che negli over 60 l’efficacia sulla diagnosi si mantiene superiore all’85% è verosimile che tra i più giovani abbiano influito durante il periodo estivo la maggiore occasione di contatti sociali e una minore attenzione ai comportamenti individuali, che restano fondamentali per prevenire il contagio anche nelle persone vaccinate».

Monitoraggio Fondazione Gimbe - Efficacia vaccini anti-Covid-19 - Ciclo completo vs Non vaccinati - 2 settembre 2021

A fronte di «un aumento di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi sia nei vaccinati che nei non vaccinati, rispetto alla precedente rilevazione dell’ISS», il rapporto fra i due gruppi «si mantiene pressoché stabile, con del rischio rispettivamente dell’85,3%, 89,3% e 78,9% in chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino rispetto a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale».

Monitoraggio Fondazione Gimbe - Incidenza per 100.000 persone di ricoveri e decessi in vaccinati ciclo completo e non vaccinati - 2 settembre 2021