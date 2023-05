Durante uno sfratto 60enne tenta di accendere molotov fabbricate in bagno

Continueranno anche nei prossimi fine settimana, ma intanto il primo weekend di controlli eseguiti nel capoluogo dai poliziotti di Verona si è chiuso con 58 pattuglie impegnate e 283 persone identificate, di cui 98 straniere. Sette sono stati i denunciati: quattro per tentato furto, uno per furto, uno per violazione delle norme in materia di immigrazione ed uno per guida in stato di ebbrezza. Quest'ultima infrazione è stata contestata in occasione delle verifiche effettuate sui veicoli. Verifiche che hanno interessato più di 80 utenti della strada in transito nel territorio scaligero.

Inoltre, in questo fine settimana, numerose sono state le segnalazioni di aggressione da parte di gruppi di giovani a danno di coetanei. Al fine di identificare i responsabili, di conoscerne le abitudini e di prevenire ulteriori reati, le numerose pattuglie dispiegate sul territorio hanno battuto le aree nelle quali le rapine sono state commesse e quelle notoriamente più frequentate dai gruppi di ragazzi. L’attività di controllo ha interessato, nello specifico, Via Roma, la zona dell’Arsenale, Regaste San Zeno, Piazza Pradaval e Piazza Cittadella. Ulteriori servizi sono stati effettuati anche nei pressi del centro commerciale Adigeo, considerato punto di incontro nel weekend per molti giovani.

Infine, tra i numerosi interventi, uno in particolare ha impegnato gli agenti della squadra Volanti, chiamati a supporto di un ufficiale giudiziario in difficoltà durante l'esecuzione di uno sfratto. Dopo aver assistito alla ferma opposizione da parte degli inquilini di lasciare casa, i poliziotti sono riusciti a convincere marito e moglie a liberare l'appartamento. Ma nelle fasi immediatamente successive, gli agenti hanno dovuto bloccare l'uomo che, con un accendino, voleva raggiungere il bagno nel quale teneva a portata di mano una tanica da cinque litri piena di benzina e tre bottiglie di vetro contenenti sempre benzina e tappate con un pezzo di stoffa bianca imbevuto del liquido infiammabile. Al 60enne veronese finito in manette sono state contestate la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale ed il reato di fabbricazione delle bottiglie incendiarie, le quali sono considerate a tutti gli effetti armi da guerra.