Ragazze molestate sul treno dal branco: la polemica arriva sulla scena nazionale

In cinque hanno presentato denuncia, ma sarebbero una decina le ragazze molestate giovedì dal branco, sul treno che da Peschiera del Garda porta a Milano. I responsabili sarebbero una trentina di giovani, che si ipotizza possano aver partecipato anche ai disordini scoppiati sul lungolago quello stesso giorno, che hanno richiesto l'intervento della polizia di Verona in assetto anti sommossa.

Sugli episodi sta indagando la Squadra Mobile di Verona, come confermato dal dirigente Carlo Bartelli, mentre nel corso del fine settimana sono stati rafforzati i controlli nella zona, soprattutto allo scalo ferroviario, temendo un nuovo raduno. Tutto invece è filato liscio e non sono stati registrati nuovi problemi, mentre monta la polemica su questi episodi, anche a livello nazionale.

Se il primo botta e risposta era scattato tra i sindaci di Peschiera e Castelnuovo, in merito alla maxi-rissa esplosa sulle spiagge del Garda, la discussione si è poi allargata a macchia d'olio, alimentata dalle molestie denunciate sul regionale in partenza dallo scalo lacustre. Parole di condanna sono arrivate da tutte le fazioni, ma la polemica si è fatta più aspra per l'ipotesi che la trentina di molestatori potesse essere di composta da figli di immigrati, "italiani di seconda generazione", come parte del branco che ha scatenato il parapiglia sulle rive del lago.

«Disordini, scippi, molestie, abusi a Peschiera del Garda. La sinistra dell’immigrazione senza regole è in imbarazzo?», ha postato sui social il leader della Lega Matteo Salvini, cui ha fatto eco Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia: «Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe. Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti».

CasaPound mette nel mirino lo "Stato assente" per cittadini ed esercenti: «Una città alla mercè di migliaia di ragazzini che giocano a fare i gangsters a causa di un raduno annunciato giorni prima sui social e quindi facilmente evitabile. Mentre lo Stato giocava a fare l'assente sul lungolago veronese si sono verificate decine di rapine, risse, un accoltellamento e molestie sessuali a delle ragazzine su un treno, con tanto di avvertimento "Qui le ragazze bianche non salgono". È l'ennesima dimostrazione della completa indifferenza che lo Stato ormai ha verso i cittadini per bene lasciati in balia di questi soggetti. Senza contare che il danno economico provocato al tessuto sociale della zona colpita è chiaramente ingente per i commercianti già vessati da anni di malagestione della pandemia da parte delle istituzioni. Migliaia di giovani stranieri hanno messo in ridicolo le istituzioni di una Nazione - conclude la nota - ma le persone per bene sanno che piegare la testa non è più tollerabile, e sanno che CasaPound sarà sempre nelle piazze e nelle strade senza cedere un metro alle gang che sognano un mondo sul modello banlieue».

Dall'altra parte arrivano parole di ferma condanna per i fatti accaduti il 2 giugno, a partire da quelle di Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera e candidata al Consiglio comunale di Verona per il Partito Democratico a sostegno di Damiano Tommasi: «È molto grave quello che è accaduto ad alcune ragazze di rientro da Gardaland. Molestie e intimidazioni inaccettabili che vanno indagate con l’immediata individuazione dei responsabili. Questa violenza disgustosa va punita. Solidarietà alle ragazze e alle famiglie».

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, è intervenuto sottolineando come queste cose non debbano più accadere, a prescindere dall'origine degli autori: «Che delle 16enni non possano prendere in tranquillità e sicurezza un treno in Italia nel 2022 è una vera e propria vergogna che investe le responsabilità delle Istituzioni e delle società ferroviarie che non devono permettere che accadano queste cose. Stiano sereni dalle parti della destra - prosegue il leader di SI - che anche su questa vicenda non perdono tempo a strumentalizzare. Per noi di fronte alle molestie e alle violenze contro le donne non esiste differenza: che a compierle siano degli alpini o ragazzi di origine nordafricana. Non c’entra né la provenienza ne’ il censo. Semplicemente non deve più accadere».

«Quanto accaduto sul treno da Gardaland è gravissimo e va condannato con severità - ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda -. Se sono immigrati regolari vanno processati per direttissima, se sono clandestini rispediti a casa ancora più velocemente. L’immigrazione si gestisce anche con intransigenza verso l’illegalità».