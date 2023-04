Accusato di molestie su alunna di 11 anni, maestro sospeso dall'insegnamento

Si è tenuto ieri, 4 aprile, nel palazzo di giustizia di Verona l'incidente probatorio su un caso di presunte molestie aggravate subite da una bambina che ha da poco compiuto 12 anni e che all'epoca dei fatti ne aveva 11. L'accusato è un maestro della vittima, il quale risulta sospeso dall'attività di insegnamento dal gennaio scorso. Una sospensione motivata dalle indagini preliminari sui presunti casi di molestie.

I fatti contestati, infatti, sarebbero più di uno e sarebbero stati compiuti tra il 29 ottobre e il 4 novembre 2022 nelle stanze di una scuola primaria inserita in un istituto comprensivo del centro di Verona. Fatti che sono stati immediatamente denunciati dalla bambina, con l'aiuto della madre e di un legale. È quindi dallo scorso autunno che la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta, che è ancora in fase preliminare ma che ha comunque già prodotto un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per l'accusato.

Accusato che ha respinto ogni addebito e che dall'inizio delle indagini non mai cambiato linea difensiva. Anche la 12enne, però, ha sempre mantenuto la sua versione, confermandola anche ieri durante l'audizione organizzata in uno spazio protetto. Le accuse rivolte dalla bambina sono state riportate da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. Secondo questa versione l'indagato avrebbe attirato l'alunna in una zona vietata al personale della scuola e le avrebbe proposto dei giochi equivoci per farle alzare i vestiti e per toccarle il seno. E in un'altra occasione, il maestro avrebbe usato la scusa di farle recuperare un compito per far uscire l'alunna dalla classe e portarla in una stanza non in uso scolastico. Lì, l'insegnante avrebbe parlato alla bimba dell'apparato riproduttore, facendo riferimenti alle zone erogene femminili e agli organi sessuali, dicendole poi che glieli avrebbe mostrati. Discorsi che l'accusato avrebbe continuato a fare, nonostante l'alunna avesse manifestato esplicitamente del disagio.