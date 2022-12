Lei ruba il bancomat all'anziana, lui preleva il denaro: marito e moglie denunciati

Lei, 48enne originaria di Portogruaro in provincia di Venezia, è stata denunciata per furto aggravato; lui, 50enne originario di Verona, è stato deferito per indebito utilizzo di strumenti di pagamento a mezzo bancomat illecitamente sottratto. Si tratta di moglie e marito finiti nei guai nella provincia berica, come riferiscono i colleghi di VicenzaToday.

Le denunce infatti sono scattate in seguito ad una vicenda che ha visto come vittima un'anziana signora vicentina, la quale era stata avvicinata dalla 48enne il 5 agosto mentre si trovava al mercato cittadino di Valdagno. In quell'occasione la donna le avrebbe sottratto dalla borsa il portadocumenti contenente la tessera bancomat, che sarebbe stata poi utilizzata da marito, complice dunque della 48enne, per effettuare indebiti prelievi bancomat e sottrarre alla vittima un totale di 2350 euro.

Dalla denuncia sporta dall'anziana hanno preso il via le indagini dei carabinieri, che avrebbero permesso di appurare come il giorno prima, in un noto supermercato di Recoaro Terme, la donna originaria del Veneziano avesse sottratto con destrezza il portafogli contenente oltre 500 euro.

Ulteriori accertamenti infine, avrebbero consentito di attribuire sempre alla 48enne il furto di un altro portafogli, contenente 450 euro, avvenuto il 24 marzo scorso nel medesimo supermercato di Recoaro e a ancora ai danni di un'anziana del posto.