Lavori in autostrada A4: le modifiche alla viabilità nel tratto veronese dal 26 giugno

Secondo quanto annunciato dal gruppo A4 Holding in una nota, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per «lavorazioni urgenti di movimentazione dei new jersey» e di «rifacimento pavimentazione nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200», in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 293+000 al Km 292+200), si viaggerà su una sola corsia di marcia o su due corsie ridotte nella notte di lunedì 26 giugno dalle ore 22 fino alle ore 6 di martedì 27 giugno 2023.

Sempre lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, anche in questo caso per «lavorazioni di spostamento a nord dell’area di cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200», in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 293+000 al Km 292+200), non si potrà viaggiare nella notte di mercoledì 28 giugno dalle ore 22 fino alle ore 5 di giovedì 29 giugno 2023.

Secondo quanto spiegato dalla nota di A4 Holding, i viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano, verranno fatti uscire al casello di Soave e attraverso la SS.11 potranno rientrare in autostrada al casello di Verona Est. Contemporaneamente ai lavori di cui sopra, dalle ore 17 di mercoledì 28 giugno fino alle ore 6 di giovedì 29 giugno 2023 sarà chiuso totalmente l’accesso all’area di servizio Scaligera Ovest.

La società fa infine sapere che profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. Per tutto le informazioni è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/.