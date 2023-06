Lavori ai caselli di Verona sud e Sommacampagna: come cambia la viabilità in A4 la prossima settimana

Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per lavorazioni d'installazione delle barriere di sicurezza, al casello di Verona Sud verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano nelle notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. È quanto viene comunicato dal gruppo A4 Holding in una nota.

Altre modifiche alla viabilità sono poi previste, sempre lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, in questo caso per lavorazioni di installazione delle antenne RSU/COV sicurezza. In base a quanto comunicato dal gruppo A4, nei pressi del casello di Sommacampagna verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia, in questo caso dalle ore 23 di martedì 13 giugno alle ore 4 di mercoledì 14 giugno 2023.

La società fa infine sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni».