Cantieri in autostrada A4 tra Soave e Verona Sud: come cambia la viabilità da lunedì 18 dicembre

La società A4 Holding ha comunicato che in un tratto lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per attività di rifacimento della pavimentazione, di ripristino della segnaletica orizzontale e di manutenzione dei giunti sul ponte del fiume Adige, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia o di due corsie di cui una a larghezza ridotta in carreggiata Ovest (direzione Milano). Nello specifico, i lavori e le modifiche alla viabilità riguarderanno il tratto autostradale compreso tra i caselli di Soave e di Verona Sud (dal Km 3291+ 300 al Km 289+800 e dal Km 286+000 al Km 385+000).

I cantieri sono previsti nelle notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre 2023, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. La stessa società A4 Holding ha poi fatto sapere che «profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati». Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale: https://inviaggio.autobspd.it/.