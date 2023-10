Caso Miteni bis, la «prescrizione» divora l'inchiesta per i danni patiti dai lavoratori

Il giudice per le indagini preliminari di Vicenza, ossia il Gip Roberto Venditti, ha archiviato l'inchiesta relativa ai presunti effetti negativi sui lavoratori Miteni dei cicli di lavorazione dei temibili derivati del fluoro, i Pfas, prodotti alla Miteni di Trissino nell'Ovest vicentino. La decisione è giunta giovedì 19 ottobre nel primo pomeriggio ed è stata resa nota in un dispaccio diffuso nelle scorse ore dal segretario provinciale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni. La sigla sindacale infatti era parte offesa nel procedimento penale assieme ad altri ex lavoratori della ditta.

Due filoni

Il procedimento costituisce un secondo filone della inchiesta principale, quella sul disastro ambientale causato dalla contaminazione dei Pfas nell'ecosistema (coinvolge tutto il Veneto centrale tra Veronese, Vicentino e Padovano), che invece è già approdata a dibattimento al tribunale di Borgo Berga in Corte d'assise. Quest'ultimo giovedì peraltro ha vissuto una fase cruciale poiché sono stati ascoltati tre testi chiavi delle parti civili ossia il dottore Edoardo Bai, ricercatore dell'Enea, il dottore Vincenzo Cordiano, presidente di Isde - Medici per l'ambiente del Veneto e il dottore Marco Caldiroli presidente nazionale di Medicina democratica.

Un procedimento iniziato nel 2020

Ma quale è il commento a caldo del sindacato dopo il pronunciamento del Gip Venditti? «Le indagini - scrive il segretario generale della Cgil berica Giampaolo Zanni - avevano preso il via nell'agosto del 2020 in seguito ad un esposto presentato» alla magistratura vicentina dalla Cgil di Vicenza nonché dalla Filctem - Vicenza, ossia la categoria dei chimici in seno alla stessa Cgil. Un esposto nel quale «si denunciava questa situazione e si chiedeva di accertare le responsabilità dei dirigenti aziendali e delle multinazionali che si sono succedute nella proprietà» giustappunto della Miteni. Le indagini, ricorda il segretario, si erano chiuse nel luglio del 2022 con la richiesta del pubblico ministero incaricato di archiviazione delle stesse. Contro l'archiviazione la Cgil di Vicenza e la Filctem di Vicenza avevano avanzato opposizione, che oggi il Gip ha respinto, confermando l'archiviazione.

Il commento

«Oggi - rimarca Zanni - è una giornata triste per i lavoratori dell'ex Miteni-Rimar e per la giustizia nel nostro Paese, perché l'archiviazione delle indagini significa impedire l'accertamento dei fatti e delle responsabilità su quanto accaduto in quella realtà...dove i lavoratori, rassicurati dai dirigenti aziendali e dal medico aziendale, hanno maneggiato per anni sostanze nocive che si sono accumulate nei loro organismi, a danno della loro salute». E ancora il segretario chiude con un'altra riflessione. «Rammarica moltissimo che si sia presa questa decisione - prosegue Zanni - nel momento in cui un sempre maggiore numero di studi scientifici fa emergere la nocività di queste sostanze per la salute umana al punto che scienziati e studiosi di tutto il mondo ne chiedono la messa al bando come produzione e come utilizzo». La vicenda degli ex lavoratori della Miteni erano divenute un vero e proprio caso di amplissima portata non più tardi del marzo di quest'anno quando della vicenda si occupò anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini. Al momento sia la Cgil sia quei lavoratori riuniti attorno ad un comitato ad hoc fanno sapere che prima di esprimere altri giudizi preferiscono leggere nel dettaglio le motivazioni che emergono dal provvedimento vergato dal Gip. Un provvedimento di 26 pagine in cui la prescrizione dei reati ascritti agli indagati fa la parte del leone. «Deve affrontarsi, prima dello svolgimento di ogni altro passaggio della motivazione - scrive il dottor Venditti a pagina 2 della ordinanza di archiviazione datata 18 ottobre e notificata giovedì - il punto relativo all'interventuta prescrizione della maggior parte delle ipotesi di reato oggetto di indagine». Ancora il Gip rileverebbe anche una carenza del nesso causa-effetto tra esposizione e patologie: una connessione «esclusa dalla letteratura scientifica prevalente» oltre qualsiasi ragionevole evidenza «tra elevati livelli» di Pfas nel sangue, ovvero nel siero dei lavoratori, e «patologie tumorali».

Gli scenari

Rimane da capire se, alla luce delle recenti novità sulla tossicità dei Pfas, il sindacato e i lavoratori, parte offesa col primo nell'ambito del procedimento, presenteranno un nuovo esposto. E rimane da capire se ci siano o meno i margini per coltivare l'azione penale. Tra l'altro proprio giovedì infatti il professore Carlo Foresta, uno degli scienziati dell'Università di Padova più attivi sul fronte degli studi sulla tossicità dei Pfas sulle persone, ha dato notizia della pubblicazione di un nuovo lavoro da parte del magazine scientifico «Toxicology reports».

Gli scienziati

Del risultato cui è addivenuta la equipe di Foresta (di cui fanno parte il dottor Luca De Toni e il dottor Andrea Di Nisio del Dipartimento di medicina dell'Università di Padova) parla lo stesso Foresta in una nota diramata giovedì. I risultati degli studi epidemiologici sia internazionali che a livello della Regione Veneto «condotti sulla popolazione residente in zone contaminate mostrano che la percentuale dei soggetti con elevati livelli di colesterolo nel sangue, nella fascia di età compresa 35 e 75 anni, è più del doppio» rispetto alla popolazione generale di controllo: circa 57% contro 22%. L'ipercolesterolemia, rimarca il professore Foresta, è il principale fattore di rischio per le cardiopatie ischemiche, prima causa di morte tra le malattie cardiovascolari, davanti a fumo di sigaretta, diabete, ipertensione e obesità.