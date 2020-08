È un 36enne veronese l'uomo annegato in mare al Lido degli Estensi

Le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram sono delle albe. Il sole che sorge dal mare del Lido degli Estensi. Quel mare Adriatico che purtroppo si è portato via la sua vita, nel pomeriggio di giovedì scorso, 20 agosto.

Ieri mattina, i familiari hanno riconosciuto il corpo del bagnante annegato giorni fa nel Ferrarese. È Mirko Balzanelli, 36enne titolare dell'azienda Arredo In Stile di Bovolone, in cui artigianalmente produceva mobili intagliati. Mirko Balzanelli era andato al Lido degli Estensi per una piccola vacanza da solo al mare. Giovedì scorso, si era tuffato in acqua, e a causa dell’agitazione delle onde ha cominciato a sbracciare chiedendo aiuto. I bagnini lo hanno visto ed hanno tentato un salvataggio. Ma il corpo del 36enne si è inabissato ed è stato ritrovato senza vita dopo qualche ora, a 50 metri dalla riva, al termine di una ricerca coordinata dalla Capitaneria di Porto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad ipotizzare che il deceduto fosse Mirko Balzanelli sono stati gli uomini della Guardia Costiera, i quali hanno trovato i suoi documenti in spiaggia. Grazie a quelli hanno potuto contattare i parenti che poi ieri lo hanno riconosciuto.