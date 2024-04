Minori tentano rapina con pistola finta: avvisi orali e ammonimenti del questore

Sono otto le misure di prevenzione notificate ieri, 9 aprile, dal questore di Verona Roberto Massucci ai quattro minorenni ritenuti gli autori della rapina tentata il 30 marzo scorso nella zona dello stadio Bentegodi. Minori che sono stati subito identificati dagli agenti della squadra Volanti e che avevano utilizzato la riproduzione fedele di una pistola vera.

Il questore ha applicato tre avvisi orali e tre divieti di accesso agli esercizi pubblici. Inoltre, sono scattati anche il primo ammonimento in Veneto nei confronti di un tredicenne ed una sanzione amministrativa genitoriale.

La notifica dei provvedimenti ai minori è avvenuta in presenza dei genitori, con i quali sono stati sottolineati ed indicati dei percorsi di recupero. Tre dei giovani erano sottoposti alla "permanenza in casa", misura cautelare domiciliare prevista per i minori, e sono stati autorizzati dal tribunale per i minorenni di Venezia ad uscire di casa per il tempo necessario a recarsi in questura.

Ai giovani sono state rappresentate le possibili conseguenze delle loro azioni ed è stata evidenziata la necessità di riprendere un percorso di impegno, a cominciare da quello scolastico. E su tale percorso, i funzionari dell'ufficio minori della divisione anticrimine di Verona vigileranno attraverso le scuole e i genitori.

Gli incontri di ieri si sono svolti in un clima di grave percezione del fatto e di comprensione dell'urgenza di intraprendere quei percorsi che possano portare al recupero dei minori.