Tentano la fuga su di un motorino rubato, denunciati due minorenni veronesi

Ieri sera, 11 maggio, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno denunciato in stato di libertà due minorenni veronesi, entrambi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.

I militari avevano individuato e deciso di fermare il motociclo su cui viaggiavano i due giovani, i quali anziché fermarsi all'alt dei carabinieri hanno accelerato, tentando la fuga. Gli operatori dell'Arma hanno inseguito e raggiunto i due, bloccandoli e identificandoli nonostante la loro forte resistenza. E dal controllo è emerso che il motorino su cui viaggiavano, un Sym, risultava rubato a Verona il 3 maggio scorso.