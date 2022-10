Sorprese dal padrone di casa mentre rovistavano in camera da letto: due minori in manette

Il proprietario di casa le avrebbe sorprese mentre frugavano tra i suoi effetti personale in camera da letto e le ha immediatamente segnalate alla centrale operativa della questura di Verona. Di lì a pochi minuti, le due minorenni che erano riuscite ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione situata al primo piano di un condominio di via Manzoni, nel quartiere di Borgo Milano, sono state così arrestate dagli agenti delle Volanti: il tutto intorno alle 11.30 di lunedì mattina.

Quando i poliziotti hanno raggiunto l’indirizzo indicato dal proprietario di casa le ragazze si trovavano ancora nell’appartamento ed entrambe avevano ancora nascosti tra gli indumenti numerosi arnesi comunemente utilizzati per forzare serrature: cacciaviti, una pinza, una scheda di plastica rigida e una leva in acciaio.

Oltre a sequestrare il materiale rinvenuto, le forze dell'ordine avrebbero riscontrato chiari segni di effrazione sulla serratura del portoncino blindato che dava accesso all’appartamento, il quale appariva evidentemente danneggiato da uno strumento appuntito.

Alle due minori è stato contestato il reato di tentato furto in abitazione e sono state collocate presso il C.P.A. di Treviso, in attesa dell’udienza: convalidato l'arresto, il giudice ha disposto la misura del collocamento in comunità.