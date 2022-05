Scappata dalla comunità dopo l'arresto, 15enne si ripresenta in questura

È stata riaccompagnata in una comunità e il suo futuro potrebbe passare proprio da una di queste strutture oppure dall'istituto penale per minorenni di Treviso. È finita ieri sera, 6 maggio, la fuga della 15enne arrestata nei giorni scorsi a Verona.

La minore è accusata, insieme ad un'amica coetanea, di aver aggredito un ragazzo in Via Roma, rapinandolo e procurandogli lesioni. Convalidando l'arresto, il giudice del tribunale dei minori aveva deciso di dividere le due adolescenti, affidandole a due diverse comunità. Da una di queste, la 15enne era scappata e le forze dell'ordine si sono subito messe sulle sue tracce. È molto probabile che la sua fuga non sarebbe comunque durata molto e quindi la ragazzina ha deciso di presentarsi lei stessa in questura a Verona. La giovanissima imputata dovrà ora ripresentarsi di nuovo davanti a un giudice per scoprire dove dovrà trascorrere il suo prossimo futuro.