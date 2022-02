Un drammatico incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Minerbe.



Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle ore 16 un uomo si trovava al lavoro nella zona di via Anson, quando sarebbe rimasto imbrigliato in un attrezzo collegato al trattore, un macchinario utilizzato per il riavvolgimento del nylon. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra e il personale del 118 con elicottero e ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare ed è deceduta.Sul posto anche i carabinieri.