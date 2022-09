Minacciato con un coltello e portato a prelevare: lo salva una cameriera. Un arresto e due agenti feriti

Due agenti della polizia locale di Verona sono rimasti feriti durante l'arresto di un rapinatore, compiuto giovedì sera nel centro di Verona.

Il loro intervento era stato richiesto da una cameriera di un bar, la quale aveva carpito il segnale di aiuto lanciato da un uomo in ostaggio e minacciato da un giovane con un coltello.

La vittima, un 33enne con disabilità per problemi uditivi, stava passeggiando nella zona di San Zeno dopo aver lavorato in un locale del centro, quando sarebbe stato avvicinato da un ragazzo di origine straniera che impugnava un'arma bianca, il quale gli avrebbe intimato di consegnargli il denaro. Al rifiuto dell'uomo, gli avrebbe puntato la lama alla gola e lo avrebbe obbligato a seguirlo in un appartamento di via Filopanti. Lì sarebbe stato malmenato e minacciato dai due uomini, che avrebbero promesso di tagliargli le orecchie e fargliele mangiare, se non avesse fatto ciò che dicevano. La vittima però non aveva contanti con sé, così i criminali si sarebbero appropriati di chiavi di casa, cellulare e portadocumenti, per poi accompagnarlo al bancomat a prelevare, sempre dietro minaccia del coltello.

Fortunatamente lungo la strada è riuscito ad attirare l'attenzione della cameriera di un bar di via Roma, che è riuscita a strapparlo alle grinfie del rapinatore, che si è allontanato in tutta fretta.

È intervenuta a quel punto la polizia locale, che ha raccolto la denuncia della vittima e le descrizioni dei due, per poi mettersi sulle loro tracce. Saliti nell'appartamento, gli agenti hanno individuato uno dei due soggetti indicati, il quale si sarebbe innervosito e avrebbe cercato la fuga. In quel momento è scoppiata la collutazione, con gli uomini del comando di via del Pontiere che hanno gestito la situazione e arrestato l'individuo per sequestro di persona, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, riportando però delle contusioni guaribili in 7 e 10 giorni.

L’assessora alla Sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, ha comunicato la vicinanza dell’Amministrazione agli agenti feriti: «Esprimo la massima solidarietà, mia e dell’Amministrazione comunale, e un augurio di pronta guarigione ai due agenti rimasti feriti durante la colluttazione con il rapinatore che è stato arrestato due giorni fa dopo aver rapinato un uomo. Questo episodio è l’ennesima dimostrazione di come la polizia locale operi per il controllo del territorio e di prossimità, per migliorare la vivibilità e l’utilizzo degli spazi pubblici anche nelle ore serali e notturne».