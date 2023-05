Minacciata con un coltello e stuprata in casa dall'ex fidanzato che aveva ospitato

La ex avrebbe accettato di dargli ospitalità e lui avrebbe approfittato della situazione per minacciarla e poi stuprarla. Il quarantenne originario della Repubblica Dominicana e residente a Verona, già noto alle forze dell'ordine, è stato dunque arrestato dai carabinieri della compagnia di Pavia per violenza sessuale aggravata ai danni dell'ex fidanzata di 37 anni.

L'abuso si sarebbe consumato nella notte tra il 26 maggio ed il 27 maggio nell'abitazione di Pavia della donna, la quale avrebbe riportato anche contusioni varie, che è stata poi ricoverata all'ospedale San Matteo.

La relazione tra i due si è conclusa alla fine del 2022, ma venerdì sera l'uomo l'ha raggiunta a Pavia, chiedendole di essere ospitato. La 37enne avrebbe dunque dato il suo ok, ma una volta in casa il quarantenne, che secondo quanto riferisce l'Arma sarebbe stato sotto l'effetto di droghe, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina e avrebbe abusato sessualmente di lei. Inoltre le avrebbe premuto sul viso un indumento imbevuto di candeggina.

La sera successiva, in via Vigentina a Pavia, una pattuglia dei carabinieri sarebbe stata fermata dall'uomo che si trovava ancora in compagnia della donna, la quale non voleva fare ritorno a casa. Solo in un secondo momento la 37enne sarebbe riuscita a riferire agli operatori il motivo del suo disagio, spiegando loro dell'aggressione subita la sera prima. Poi, una volta raggiunto l'ospedale, avrebbe completato il racconto menzionando la violenza sessuale subita.

Il quarantenne, che era in proncinto di partire, è stato così sottoposto a fermo e condotto al carcere di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.