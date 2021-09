Minaccia la testimone del processo a suo carico e per la 35enne si spalancano le porte del carcere

Si trovava già agli arresti domiciliari, ma un provvedimento del Gip di Brescia ha sostituito la misura con quella della custodia cautelare in carcere, in seguito alle minacce che l'imputata avrebbe rivolto ad una testimone nel processo che la vede coinvolta. Così nella mattinata di mercoledì i carabinieri della stazione di Bussolengo hanno proceduto all’arresto di M.M., 35enne di origine serba, residente nel Comune veronese.

Il tutto si sarebbe verificato il 21 settembre scorso, all’indomani dell’udienza preliminare relativa alle sue vicende penali che la vedevano imputata dei reati di sequestro di persona, illecita detenzione e cessione di stupefacenti, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, quando M.M. avrebbe inviato dei messaggi intimidatori e minacciosi ad una donna tossicodipendente che lei stessa avrebbe rifornito di droga, in quanto questa aveva rivelato agli inquirenti le cessioni di tale sostanza.

Nel corso dell'udienza il legale dell'imputata aveva avanzato richiesta di patteggiamento, ma in seguito a questo episodio il Gip del tribunale di Brescia ha considerato non adeguate le attuali misure cautelari per la sua cliente, tenendo presente il fatto che questa è accusata di aver sequestrato e picchiato selvaggiamente anche un’altra donna alla quale aveva ceduto dello stupefacente, ritenendo quindi che il pericolo di reiterazione di delitti contro la persona fosse concreto.

I domiciliari sono stati così sostituiti con il carcere e i carabinieri di Bussolengo l'hanno dunque prelevata dalla sua abitazione per accompagnarla, concluse le formalità di rito, a Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.