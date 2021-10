/ Via Silvio Pellico

Distrugge casa, minaccia moglie e figli, poi si sfoga sugli agenti e finisce in manette

Un 34enne è stato arrestato nella serata di domenica dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Verona, intervenuti in via Silvio Pellico dopo aver ricevuto la segnalazione di una furibonda lite che si stava consumando in un'abitazione