Respinto, minaccia e perseguita la donna, "ricordandole" anche di aver già freddato il padre di una sua ex

Oltre a quella del 65enne veronese, al quale è stato applicato anche il braccialetto elettronico, un'altra proposta di sorveglianza speciale avanzata dal questore di Verona Roberto Massucci, è stata accolta qualche giorno fa dal tribunale di Venezia nei confronti di un 50enne di origini napoletane, ma residente nella provincia scaligera. Dalle indagini dei poliziotti infatti, sottolineano dagli uffici di lungadige Galtarossa, sarebbe emerso il profilo criminale dell'individuo e la sua attitudine a mantenere un atteggiamento minaccioso nei confronti delle vittime.

Il primo grave episodio a carico dell'uomo risale al 2002, quando con un colpo di pistola uccise il della sua ex compagna, al quale aveva attribuito la responsabilità della fine della loro relazione.

La dinamica dei fatti venne ricostruita grazie alle indagini effettuate dagli agenti: si trattò di una vera e propria escalation di minacce e violenze agite nei confronti di entrambi, iniziata l'anno precedente e culminata poi tragicamente quello successivo in una vendetta che costò all'uomo la condanna a 18 anni di reclusione.

In carcere dal 2004, a partire dal 2001, tuttavia, l’uomo approfittò di una serie di benefici penitenziari concessigli per inserirsi in organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti: tra il 2013 ed il 2023, l’individuo avrebbe rivestito un ruolo tutt’altro che marginale all’interno delle stesse.

A cavallo di questi episodi, le forze dell'ordine avrebbero rilevato un’altra escalation di comportamenti violenti e minacce perpetrate nei confronti di un’altra donna, "colpevole" di averlo respinto sentimentalmente. Un rifiuto che le è costato un mese di messaggi, chiamate, pedinamenti, appostamenti sul luogo di lavoro e sotto casa, ricatti e minacce di morte: una volta, addirittura, le averbbe inviato la foto di una pistola appoggiata sulla propria gamba, ricordandole come, per gli stessi motivi, anni fa era arrivato ad uccidere.

E pochi giorni dopo, la donna ha trovato la propria auto in fiamme proprio nei pressi della propria abitazione.

Il 50enne, già destinatario di Avviso Orale emesso con provvedimento del questore, è ora sorvegliato speciale: per quattro anni non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima né comunicare con la stessa e dovrà allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito con le stesse.