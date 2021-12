Recidivo, minaccia la compagna con un coltello: 35enne arrestato

Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona sono stati chiamati all'intervento domenica scorsa per un altro episodio di maltrattamenti in famiglia, avvenuto in città, che ha portato all'arresto di un 35enne, il quale dovrà anche rispondere di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Erano circa le ore 17 del giorno di Santo Stefano quando i poliziotti si sono diretti in un appartamento situato nel quartiere di Santa Lucia, in seguito alla richiesta arrivata al 113 da parte di una donna che affermava di essere stata ripetutamente minacciata dal compagno con un coltello. Raggiunto il luogo indicato le forze dell'ordine hanno subito individuato la vittima mentre, visibilmente scossa, cercava di allontanarsi dal 35enne.

Alla vista delle divise l'uomo avrebbe assunto un atteggiamento verbalmente e fisicamente aggressivo nei loro confronti, dopo aver gettato fuori dalla finestra il coltello che avrebbe utilizzato per minacciare la compagna, cercando in più occasioni di allontanarli per avvicinarsi alla donna con atteggiamento intimidatorio.

Dai primi controlli di polizia è emerso che il 35enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per porto abusivo di armi, non era nuovo a simili episodi violenti nei confronti della vittima: negli ultimi anni, infatti, le forze dell’ordine erano già intervenute in occasione di episodi analoghi.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’utilizzo di un coltello, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, la dottoressa Eugenia Bertini, il 35enne è stato condotto nella casa circondariale di Padova, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta mercoledì mattina e al termine della quale il giudice, in sede di rito direttissimo, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.