Minaccia i carabinieri con un coltello a farfalla, viene disarmata e denunciata

Nell'ultimo periodo le attenzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Verona si sono concentrate molto sul fenomeno "baby gang" e i reati che vedono come vittime i più giovani, motivo per cui sono finiti sotto controllo i luoghi spesso frequentati da questi.



Durante uno di questi servizi, nel pomeriggio di venerdì, una pattuglia della stazione di San Giovanni Lupatoto ha notato una donna che impugnava un coltello a farfalla, mentre transitava nella zona del parco Al Laghetto situato in via Centro.Quando i militari si sono avvicinati, la 65enne italiana, residente in paese e con precedenti, avrebbe pensato bene di minacciare i due operatori con l'arma bianca. Fortunatamente, i carabinieri sono agevolmente riusciti a disarmare la donna, che è stata deferita in stato di libertà per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.