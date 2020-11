Si spoglia e minaccia gli agenti Polfer con un cacciavite: arrestato 32enne

Un 32enne italiano è stato arrestato nella stazione ferroviaria di Porta Nuova per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

È accaduto martedì mattina nell’ex scalo merci durante un consueto servizio di controllo negli spazi e nelle aree di diretta competenza della Polfer, il cui accesso è peraltro vietato ai viaggiatori.

Il ragazzo, sorpreso a bordo di un carro merci in disuso, per non farsi identificare, ha inscenato una accesa protesta spogliandosi e minacciando con un cacciavite i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, residente a Verona, è stato giudicato con rito direttissimo, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.