Minacciano appartenente ai Born Bastards, denunciati 8 biker

Sei italiani e due tedeschi sono stati denunciati per violenza privata e minaccia aggravata dalla questura di Bolzano. Tutti altoatesini gli italiani, cinque residenti a Laives e uno a Bressanone, mentre i due tedeschi sono di Stoccarda. Tutti e otto sono biker appartenenti a due gruppi motociclistici: gli Hell's Angels e i Booster.

E un biker è anche la vittima, un 45enne trentino appartenente al gruppo dei Born Bastards, attivo in provincia di Verona. Il 45enne è stato minacciato dagli altri biker il 30 marzo scorso, riferisce TrentoToday, quando si trovava nel complesso fieristico di Bolzano insieme al figlio di sei anni. Il gruppo che lo ha minacciato era composto da nove biker, gli otto denunciati ed un nono di nazionalità austriaca. E per identificare quest'ultimo, la polizia di Bolzano ha chiesto la collaborazione dei colleghi di Vienna.

Tra gli otto denunciati, uno è pregiudicato mentre gli altri sono incensurati. Per tutti il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso dei fogli di via obbligatori. Al biker pregiudicato viene vietato il ritorno nel territorio comunale di Bolzano per quattro anni. Per gli altri sette, lo stesso divieto è valido per due anni.

Infine, due denunciati erano in possesso di armi e munizioni che la polizia ha sequestrato. In tutto sono state sequestrate nove armi da fuoco, fra fucili a pompa, carabine, pistole semiautomatiche e revolver. E sono stati anche revocati i due porti d'arma.