Minacce, percosse e divieti, 33enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Non poteva uscire di casa, tantomeno lavorare o avere amici. E non poteva usare lo smartphone. Con le minacce e con le percosse, il suo convivente l'aveva costretta a una vita da reclusa. Una condizione vissuta dallo scorso mese di gennaio fino agli inizi di maggio, quando è riuscita ad allontanarsi di casa per chiedere aiuto. Potrebbe essersi chiusa lunedì scorso, 20 maggio, la storia di violenza vissuta da una donna domiciliata in Val d'Alpone. Il suo aguzzino è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno condotto nel carcere di Montorio.

L'arresto è avvenuto alla stazione ferroviaria di San Bonifacio ad opera dei militari di San Giovanni Ilarione e dei colleghi di Colognola ai Colli. L'arrestato è un 33enne originario del Marocco, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex convivente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dal gennaio scorso l'uomo aveva sottoposto la compagna a continue vessazioni sia di natura psicologica che fisica. La motivazione usata dal 33enne era la gelosia, un sentimento distorto anche dall'abuso di alcol e che veniva manifestato con minacce e violenze fisiche.

La vittima era stata sottoposta a un controllo totale da parte dell'arrestato, che limitava la libertà della donna intimandole di non uscire di casa e di non utilizzare il telefono cellulare, oltre ad imporle il divieto di lavorare o di coltivare amicizie.

Le indagini dei carabinieri di San Giovanni Ilarione sono scattate ai primi di maggio, quando la donna, dopo essere stata percossa per l'ennesima volta era riuscita ad allontanarsi dall'abitazione e aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti.

L’arrestato, ieri sera, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Verona.