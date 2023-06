Stalking e minacce al giornalista Paolo Berizzi, 57enne rinviato a giudizio

Venerdì scorso, 9 giugno, nel tribunale di Bergamo si è svolta l'udienza preliminare del processo che vede come imputato un 57enne veronese, accusato di stalking e minacce aggravate nei confronti del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi. «L'imputato, come immaginavo, non si è presentato in aula - ha commentato Berizzi - Con un account Instagram, sulla mia pagina, ha scritto per mesi, tra altre cose, che bisogna ammazzarmi, darmi fuoco, annientarmi con le armi».

Il 57enne è stato rinviato a giudizio e la prossima udienza è fissata per il 9 maggio 2024 sempre nel tribunale di Bergamo.

Berizzi ed Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana) si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Paolo Tabasso del foro di Padova. Durante il dibattimento è stata posta dal difensore dell'imputato una questione sull'ammissibilità della costituzione come parte civile da parte della Fnsi. Il giudice ha però ammesso la legittimità della richiesta del sindacato dei giornalisti.

«Odiare deve costare, questo vale ancor di più in un momento storico in cui un giornalista non è visto per il suo ruolo di servizio pubblico ma viene additato anche da certi personaggi politici come un obiettivo da colpire», ha commentato Berizzi dopo il rinvio a giudizio. Anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, ha parlato degli sviluppi del processo attraverso un tweet: «Accettata la costituzione di parte civile della Fnsi. Sempre al fianco di Paolo contro chi prova a intimidirlo».