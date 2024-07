Minacce con una pistola "a salve" a dei ragazzi: denunciato un trentenne

Avrebbe minacciato dei ragazzi nel centro di Isola della Scala con una pistola, poi risultata un'"arma" a salve: denunciato un 30enne di un Comune vicino.

Alcune sere fa, la polizia locale ed i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione in merito ad un uomo che avrebbe estratto e puntato una pistola in direzione di alcuni giovani, per poi allontanarsi rapidamente prima dell'intervento delle pattuglie. Le forze dell’ordine, attraverso i sistemi di videosorveglianza e l'acquisizione di ulteriori elementi investigativi, sono risalite in poche ore al presunto autore del gesto: un trentenne di un Comune poco lontano. All’alba del mattino successivo, i carabinieri della stazione locale si sono presentati a casa del sospettato ed hanno dato il via ad una perquisizione, che avrebbe permesso di rinvenire una pistola "a salve". Fatto che non ha evitato al trentenne una denuncia a piede libero per minaccia aggravata.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare l’accaduto.

Proseguono, intanto, le attività coordinate di controllo da parte di polizia locale e carabinieri per la sicurezza sul territorio. «In poche ore la polizia locale e i carabinieri hanno individuato e denunciato il presunto autore di un atto che richiede chiarezza – afferma il Sindaco, Luigi Mirandola –. Nonostante la pistola sia poi risultata a salve, un gesto del genere, qualora accertato, rimane inaccettabile. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per quanto fatto e per quanto stanno facendo. Ricordo che parte dei controlli in corso riguarda anche il rispetto del regolamento di Polizia Urbana che vieta, tra le altre cose, il bivacco su strutture e arredi pubblici».