La denuncia a Verona: medici di base minacciati dai pazienti che pretendono l'esenzione dal vaccino Covid

I più recenti dati epidemiologici appaiono in Italia, così come nella nostra Regione, finalmente in lieve flessione, ma le restrizioni e gli obblighi, su tutti quello vaccinale per chi ha più di 50 anni, continuano a generare malcontento e, purtroppo, spesso anche tensioni sociali. Nelle scorse ore a denunciare, per l'ennesima volta, un assai triste fenomeno che vede coinvolto in prima istanza proprio il personale sanitario, e in particolare i medici di medicina generale, è stato il presidente dell'Ordine per la provincia scaligera, dott. Carlo Rugiu, nel corso di alcune dichiarazioni poi riportate dall'Ansa.

Secondo quanto riferito dal presidente, in questi giorni si starebbe assistendo ad una vera e propria «escalation di richieste ai medici di medicina generale di certificazioni per l'esonero vaccinale». Il problema, tuttavia, è che «queste richieste - ha sottolineato lo stesso presidente dell'Ordine dei medici di Verona - arrivano spesso in forma scritta e contengono velate minacce da parte dei diretti interessati, o sono inviate da studi legali compiacenti tramite raccomandata».

Insomma, chi non vuole vaccinarsi ma abbisogna come tutti gli altri del green pass "rafforzato" per proseguire le proprie attività, in alcuni casi arriva a voler "pretendere" più chiedere l'esenzione vaccinale. Un'esenzione che, in realtà, è possibille venga rilasciata solamente in un assai ristretto numero di casi molto ben circostanziati dalla normativa vigente. Il presidente dell'Ordine di Verona in conclusione chiarisce: «Il tono intimidatorio e ricattatorio di queste missive ha indotto i medici di famiglia a rescindere il rapporto con i propri assistiti, per il venir meno della relazione di fiducia che è alla base della presa in carico del paziente».