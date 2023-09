Minacce, cocaina e violenza sessuale, chiuse indagini su sacerdote 65enne

Prima l'accusa di minacce, poi la cocaina in casa e infine l'accusa più pesante, quella di violenza sessuale. Come riportato da BresciaToday, si sono chiuse le indagini sul sacerdote di 65 anni al centro di turbolente storie di sesso e droga. All'uomo, per il momento, non è stato però possibile notificare l'atto di chiusura delle indagini. L'ex parroco è infatti di nuovo irreperibile.

Il religioso di Desenzano da tempo non è più in servizio, anche se tutt'ora fa riferimento alla diocesi di Verona. Le prime accuse contro di lui le ha mosse un barista con cui il sacerdote avrebbe avuto degli incontri di sesso a pagamento. Alcune prestazioni non sarebbero state saldate dal 65enne che alle lamentele del barista avrebbe risposto con delle minacce. Da queste accuse sono partite le indagini, ma nel frattempo il prete si è reso irrintracciabile. L'inchiesta è andata comunque avanti ed ha permesso di trovare nell'abitazione del sacerdote 6 grammi di cocaina. E da quella stessa abitazione si è poi scoperto essere scappato un giovane trans, visto dai vicini in preda al panico e seminudo. Si sospetta che il trans, poi rintracciato e identificato, sia stato un amante del 65enne. Un amante che però ha formalizzato contro l'uomo una denuncia per violenza sessuale.

Durante l'inchiesta, il sacerdote è stato scovato ed è rimasto a disposizione della curia e delle forze dell'ordine. Ma ora che le indagini si sono concluse, l'uomo è nuovamente irreperibile.