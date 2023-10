Ex parroco in procura respinge accuse di minacce e violenza sessuale

L'ex sacerdote di 65 anni trovato in possesso di cocaina e accusato di minacce e violenza sessuale ha avuto modo di difendersi nelle scorse ore nella procura di Brescia. A più di un mese dalla chiusura delle indagini, l'uomo si è presentato davanti al pm insieme al suo avvocato, per rispondere alle domande e fornire la sua versione dei fatti.

Fatti che sono iniziati questa estate, quando l'uomo era in servizio come parroco della diocesi di Verona sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Il 65enne, attualmente sospeso dalla diocesi scaligera, è stato accusato di minacce da un barista con cui aveva avuto degli incontri sessuali a pagamento. Incontri che l'uomo ha avuto anche con un giovane trans, che lo ha poi accusato di violenza sessuale. E nel corso delle indagini, in cui l'accusato è stato più volte irreperibile, gli investigatori hanno sequestrato circa 6 grammi di cocaina rinvenuti nell'abitazione del religioso.

L'ex parroco si è dovuto quindi difendere dalle accuse di minacce, detenzione ai fini di spaccio e violenza sessuale. E come riportato da Bresciaoggi, l'uomo ha raccontato della cocaina e di ciò che è avvenuto durante gli incontri a pagamento avuti nella sua abitazione ed ha respinto le accuse di minacce e di violenza sessuale.