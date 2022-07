Rapina al bar, divieto di avvicinamento violato e un ricercato: 3 arresti in una sera a Verona

Tre uomini sono stati arrestati nella serata di mercoledì dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona in altrettanti episodi.

Rapina impropria al bar

Il primo arresto è scattato intorno alle 20.30, quando una segnalazione giunta alla centrale operativa ha portato le forze dell'ordine in piazza Corrubio, per un uomo che stava minacciando i gestori di un bar.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato poco lontano il 50enne che, dopo essersi impossessato di una bottiglia esposta, si sarebbe allontanato dal locale brandendo un piccolo coltello nei confronti del gestore, il quale aveva chiesto che gli venisse restituito quanto sottratto.

Alla vista delle divise, questo si sarebbe scagliato contro di esse nel tentativo di sottrarsi al controllo, mantenendo il suo atteggiamento aggressivo anche all’interno dell’auto di servizio, danneggiandola.

Condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per i necessari accertamenti, è subito emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, risulta attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, in suo possesso i poliziotti hanno rinvenuto anche più di 16 grammi di hashish.

Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciato per rapina impropria e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Giovedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Divieto di avvicinamento violato

Successivamente, verso le 22.30 le Volanti sono intervenute in via Ventura, a seguito della segnalazione da parte di una donna della presenza all’interno del suo appartamento di un uomo gravato dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla vittima.

Al termine degli accertamenti, il 61enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Montorio.

Ricercato

Infine, intorno alle 23.30, i poliziotti hanno arrestato un 52enne, destinatario di un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali verso l’Uzbekistan.

L’uomo è stato individuato all’interno di una struttura ricettiva di via Voltemaso. In attesa dell’estradizione, il 52enne è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio.