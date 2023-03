Vendita non autorizzata in centro con il furgoncino: mimose sequestrate

L'attività di contrasto al commercio abusivo ambulante e al mancato rispetto delle norme sulla presenza in centro storico di furgoni non autorizzati, ha portato la polizia locale di Verona, durante la giornata della Festa della Donna, a sequestrare 101 mazzi di fiori, quasi tutte mimose, messe in vendita da un cittadino a bordo di un furgone in piazza San Tomaso.

Come spiegano dal Comando di via del Pontiere, l'uomo in passato sarebbe già stato protagonista di violazioni simili ed in questa occasione si è visto sequestrare l'intero carico, non potendo vendere fiori in modo itinerante nella Prima Circoscrizione.

Altri tre sequestri sono stati effettuati dagli agenti del reparto Motorizzato, impegnati nella giornata di mercoledì su tutto il territorio comunale di Verona. Le violazioni comminate superano i 5.000 euro.

Rispetto ad anni precedenti, il numero di venditori abusivi nella giornata dell'8 marzo si è drasticamente ridotto in modo particolare ai semafori cittadini.