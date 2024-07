Migranti senza luce e invasi da scarafaggi. «Togliete i cas alla cooperativa San Francesco»

Doppia tegola per la cooperativa San Francesco, la quale gestisce nel Veronese alcuni centri di accoglienza straordinaria (cas) per migranti. Il Tar del Veneto ha respinto il suo ricorso contro il commissariamento di quattro centri gestiti dalla cooperativa. Mentre l'Osservatorio Migranti di Verona ha presentato un nuovo esposto in prefettura, chiedendo il commissariamento di tutti i cas gestiti dalla San Francesco.

Proprio da un esposto-denuncia dell'Osservatorio Migranti coordinato da Daniele Todesco era scaturito il commissariamento dei cas attivati a Roverchiara e negli hotel Papillon di Nogara, Mileto di Spiazzi (Caprino Veronese) e Valpantena di Poiano (Verona). Il provvedimento della prefettura di Verona era stato motivato da «una serie di inadempimenti gravi» imputabili alla cooperativa San Francesco, la quale ha contestato il commissariamento facendo ricorso al Tar. Il ricorso, però, è stato respinto. Secondo i giudici, infatti, «dal provvedimento impugnato non deriva alcun pregiudizio grave ed irreparabile per la coop», come si legge nelle motivazioni riportate da Laura Tedesco sul Corriere di Verona.

Secondo il Tar, dunque la decisione della prefettura scaligera è stata giusta. Ed il commissariamento dei quattro cas della cooperativa San Francesco potrebbe non rimanere isolato. L'Osservatorio Migranti di Verona ha segnalato nuove «inadempienze nella gestione dei cas», chiedendo il commissariamento di tutti i centri gestiti dalla cooperativa San Francesco. «Per tre settimane i cas di Oppeano e Isola Rizza sono rimasti senza corrente elettrica, come già successo in passato - ha scritto Todesco per l'Osservatorio Migranti - E in uno di questi cas, l'assenza di elettricità ha comportato anche la mancanza di acqua corrente dato che il centro si rifornisce con una pompa di ripescaggio da un pozzo. Ci viene riferito che il problema sarebbe sempre legato, come nel passato, alla morosità del gestore verso il fornitore».

«Dopo il commissariamento era logico aspettarsi che la cooperativa avrebbe trasformato i cas rimasti in sua gestione in centri modello - conclude Daniele Todesco - Purtroppo, non è avvenuto. Le condizioni igieniche sono ancora problematiche ma soprattutto il passaggio di operatori è pressoché assente come in tutti gli altri centri. Per fare un esempio, i quattro ragazzi arrivati in gennaio dalla difficile situazione della caserma Serena di Treviso sono ancora tutti senza documenti e senza appuntamenti per poter dare avvio la loro richiesta di protezione internazionale. Certamente questo in parte è dovuto ai ritardi della questura, ma anche e soprattutto alla mancata presa in carico degli ospiti da parte degli operatori. Assenza di cura che ha riguardato anche la presa in carico sanitaria degli ospiti che è avvenuta per lo più da parte di volontari esterni alla cooperativa. L’assenza degli operatori non garantisce il passaggio e mediazione con le anagrafi dei Comuni, come avvenuto nel cas di Gazzo Veronese, dove gli ospiti da mesi hanno tutta la documentazione idonea ma non sono ancora riusciti ad ottenere l’iscrizione anagrafica. E rimanendo a Gazzo ci soffermiamo sul grave stato di abbandono in cui versavano due centri. Anche a causa della scarsa cura degli spazi esterni e di comportamenti facilmente orientabili si è creata una vera e propria invasione di blatte e scarafaggi, diventata un incubo per gli abitanti di tutta la palazzina. Si è dovuti ricorrere al coinvolgimento degli uffici comunali e del sindaco perché la cooperativa intervenisse riducendo ma ancora non risolvendo il problema. Ma non è tutto. L’erogazione del pocket money viene dalla cooperativa San Francesco sistematicamente dilazionata nel tempo. E si continua ad evidenziare la mancata fornitura di vestiario e di prodotti sanitari».