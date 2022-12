«Impossibile trovare casa per migranti nel Veronese, anche pagando in anticipo un anno di affitto»

A Verona e provincia sarebbe impossibile trovare una casa per persone migranti, anche pagando un anno intero di affitto in anticipo.

La denuncia arriva dal Circolo Pink lgbte Verona, il quale spiega di avere 20 mila euro «da spendere per un progetto casa finanziato dai fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese, che andrebbero a coprire un anno di affitto oltre alle attività legate alle finalità del progetto stesso, eppure pare che a Verona non ci sia un appartamento disponibile». Il titolo del progetto è "CO-HOUSING MIGRANTE VERONA - Unità abitative per diversi orientamenti sessuali".

"Ma la casa è per lei?"

«"Ma la casa è per lei?" è la prima domanda che ci viene rivolta quando chiamiamo le agenzie immobiliari per avere informazioni dopo aver letto un annuncio di casa in affitto. Dato che la risposta è “non è per me", scatta subito la diffidenza, quando poi si arriva a spiegare che la casa è per cittadine e cittadini migranti, nel 99% dei casi la comunicazione finisce lì», racconta l'associazione in una nota, che prosegue: «Da più parti si sente dire che il patrimonio immobiliare veronese è enorme e che ci sono centinaia di appartamenti sfitti, ma si preferisce tenerli chiusi piuttosto che vederli abitati da "stranieri". In centro a Verona poi si affitta quasi solo in modalità "casa vacanze", con prezzi che vanno dai 400 euro in su a settimana. Certo, questo tipo di mercato rende molto di più, ma se gli aspiranti inquilini stabili sono immigrati tutto si complica e le richieste di garanzie si moltiplicano».

Dal Circolo spiegano di essersi rivolti anche a Palazzo Barbieri: «Abbiamo anche chiesto aiuto all’Amministrazione comunale che ci ha messo in contatto con la presidente di AGEC Anita Viviani. A lei il progetto è molto piaciuto, soprattutto per la novità rappresentata dalla prevista convivenza tra persone omosessuali ed eterosessuali migranti, così l'interessamento c'è e forse arriveranno risposte positive, ma sappiamo che anche questa è una strada in salita dato che AGEC ha una rigida regolamentazione anche per il mercato libero.

Abbiamo inviato mail, messaggi, pubblicato post, interpellato protagonisti del mondo del volontariato veronese che potrebbero aiutare nella ricerca, ma per ora non si è mosso nulla che possa farci ben sperare».

900 euro per l'affitto

Non sarebbe bastata fino ad ora la garanzia di un sicuro pagamento: «Abbiamo messo in conto per l'affitto 900, euro mensili, ma la diffidenza ed il rifiuto ad accogliere migranti, comunque presenti da anni sul nostro territorio, vince anche sul fattore economico. Noi siamo fiduciosi di poter trovare questo appartamento entro il 1 febbraio 2023, data di partenza del progetto, ma non possiamo nascondere che trovare casa a Verona è un’impresa titanica, ed è proprio questo che ha fatto scappare nel corso degli anni molti dei migranti del Pink Refugees che sarebbero rimasti volentieri a Verona, dove avevano una rete e una associazione di riferimento».

Dal Circolo Pink infine concludono: «Crediamo che più che tramite le agenzie immobiliari, dove cerchiamo per non lasciare nulla di intentato, la casa vada trovata nell’ambiente del volontariato veronese che si definisce accogliente, quello che può capire e apprezzare un progetto come il nostro, senz'altro molto ambizioso ma in cui crediamo, il cui cuore è che migranti omosessuali ed eterosessuali finalmente si incontrino e superino le reciproche diffidenze, la paura da un lato e l'omofobia ben radicata dall'altro».