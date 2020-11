Michele Croce in Borgo Trento reparto Covid: «A 46 anni attaccato all’ossigeno»

Tre giorni fa la notizia della positività al coronavirus, poi nelle scorse ore il ricovero all'ospedale di Borgo Trento per il leader di Prima Verona Michele Croce. È stato lo stesso ex presidente di Agsm a scrivere una breve nota con la quale sui social ha invitato tutti alla prudenza massima dinanzi al virus, dando qualche informazione in più sulle proprie condizioni di salute: «Abbiate cura di voi stessi. Dei vostri famigliari, amici. Non prendete nulla sottogamba, basta un niente ed eccoci qua, eccomi qua, a 46 anni attaccato all’ossigeno per respirare».

Sempre nello stesso messaggio, Michele Croce ha poi aggiunto dal reparto Covid dell'ospedale di Borgo Trento: «Qui c’è un personale medico ed infermieristico che si sta facendo in quattro, con amore e dedizione, guidato dal Dott. Micheletto, in un reparto completamente occupato. Ringraziamoli sempre e non vanifichiamo i loro sforzi sovrumani. Vi abbraccio tutti anche se non posso rispondervi».

Tanti i messaggi di auguri per una pronta guarigione giunti al leader di Verona Pulita Michele Croce sui social. Ma, purtroppo, c'è stato anche spazio per una forse non indispensabile polemica. Ad avviarla è stata ieri la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli che, mettendo a confronto un precedente post Facebook dello stesso Michele Croce con le sue parole dall'ospedale, ha quindi scritto:

«Riaprite tutto! Poi: sono attaccato all’ossigeno. Michele Croce, leader del Movimento Prima Verona. Post del 28 ottobre. Post di oggi, 13 novembre».

Lapdidario il commento degli esponenti del movimento politico Prima Verona: «Siamo senza parole per il comportamento di Selvaggia Lucarelli. Forza Michele».

Post Facebook Selvaggia Lucarelli - Michele Croce