Strada La Rizza

Auto viaggia a forte velocità e viene fermata: il passeggero ha quasi mezzo etto di hashish

La volante ha intercettato l'auto in Strada La Rizza, a Verona, nel pomeriggio di lunedì. Il controllo è stato poi esteso ai due individui a bordo, entrambi trovati in possesso di droga: a finire in manette è stato un 47enne