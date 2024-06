Si libera di un involucro sospetto e viene fermato in auto dai carabieri: arrestato con mezzo etto di cocaina

Un altro arresto è stato messo a segno nell'ambito della lotta allo spaccio di droga. Nella serata di lunedì i carabinieri della stazione di Minerbe hanno messo le manette ai polsi, colto in flagranza di reato, di un 34enne di nazionalità marocchina, nullafacente e residente in un Comune della Bassa veronese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante uno dei consueti servizi di controllo e prevenzione del territorio, i militari di Minerbe, nella serata del 24 giugno, hanno notato un'auto con alcune persone a bordo che viaggiava in direzione di Cologna. Dopo una breve attività di osservazione, le forze dell'ordine avrebbero notato gettare da uno dei finestrini del veicolo un involucro e hanno deciso quindi di procedere ad un controllo

Sono stati identificati il guidatore ed i 3 passeggeri, inoltre, con il supporto di un equipaggio del Norm della Compagnia di Legnago, è stato recuperato anche l'involucro di cui il conducente si sarebbe liberato poco prima: una volta trovato, i carabinieri avrebbero scoperto che il pacchetto conteneva circa 50 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati.

Per l'autista, che aveva provato a disfarsi dello stupefacente, è scattato l'arresto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura di Verona, il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Legnago, in attesa dell'udienza del giudizio direttissimo. Martedì mattina il giudice del tribunale scaligero ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, rinviando l'udienza a ottobre.