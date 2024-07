Quasi mezzo chilo di hashish nascosto in taverna: 24enne in manette

Un 24enne di nazionalità russa, pregiudicato e regolarmente residente a Castel d'Azzano, è stato arrestati dai carabinieri della sezione operativa di Verona, insieme ai colleghi della stazione locale, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane si trovava già nel mirino della Procura di Verona e dell'Arma, in quanto recentemente avrebbe commesso una rapina nel Veronese, ai danni di un esercizio esercizio commerciale della zona. Ed è proprio in questo contesto che, durante la perquisizione della casa, i carabinieri avrebbero trovato, nascosti in un’intercapedine della taverna della sua abitazione, ben 4 panetti di droga, insieme a due bilancini di precisione, che sarebbero stati usati dal presunto spacciatore per la pesatura e suddivisione della sostanza.

Recuperato lo stupefacente, il narcotest ha confermato che si trattava di 452 grammi di hashish, ritenuto pronto alla vendita, che il 24enne avrebbe cercato di nascondere e che sono stati posti sotto sequestro.

Informata l'autorità giudiziaria, il pregiudicato è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato condotto nel carcere di Montorio, dove è rimasto in regime di custodia cautelare dopo la convalida del provvedimento.