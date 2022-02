Camion dalla Puglia carichi di marijuana da spacciare in provincia di Verona

Un brindisino di Mesagne, residente in provincia di Verona, è indagato a piede libero nell'ambito dell'operazione Fire, un'indagine antidroga condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Vito dei Normanni e descritta da BrindisiReport.

L'operazione dei militari pugliesi ha portato all'arresto di 11 uomini, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di altri reati, ed avrebbe accertato un traffico di circa 50 chili di stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina. Traffico che da Mesagne avrebbe raggiunto anche il Veneto attraverso camion condotti da autisti compiacenti.

Come riferito da Gianluca Greco, sempre su BrindisiReport, ci sarebbero state almeno due spedizioni di marijuana, la prima da quattro chili nel novembre 2019 e la seconda da tre chili nel gennaio 2020. L'indagato residente nel Veronese avrebbe acquistato le due partite di marijuana insieme ad un altro uomo residente in Veneto, anche lui indagato. I due avrebbero poi voluto rivendere la marijuana in provincia di Verona. Lo stupefacente, però, non sarebbe stato di buona qualità e l'indagato se ne è pure lamentato, arrivando anche a rifiutare il secondo carico, quello del gennaio 2020, che sarebbe stato rispedito al mittente.