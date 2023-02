In viaggio da Tirana, merce contraffatta sequestrata all'aeroporto Catullo

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) in servizio all'aeroporto di Verona hanno recentemente portato a termine tre distinte operazioni di sequestro in collaborazione con i militari della guardia di finanza.

Nei bagagli di passeggeri provenienti da Tirana, infatti, sono stati trovati cappelli, borse, scarpe, cinture e un orologio contraffatti che riportavano i loghi di famosi marchi tra cui Nike, Gucci, Dior, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Alexander Mc Queen, Rolex.

I trasgressori sono stati multati per l'accertata violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e diritto d’autore. Le sanzioni per questo genere di infrazioni possono andare da un minimo di 100 a un massimo di 7mila euro.