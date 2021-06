Soprese a borseggiare una turista al mercato di Lazise: due donne in manette

I carabinieri di Lazise le avrebbero sorprese nella mattinata del 2 giugno mentre tentavano di derubare una turista, così V.V. e S.I., rispettivamente classe 1976 e 1987, entrambe con precedenti e senza fissa dimora, sono finite in manette.

Mercoledì si sarebbe svolto il mercato settimanale e, prevedendo un notevole afflusso di persone in occasione della Festa della Repubblica, i militari hanno deciso di intraprendere un servizio in abiti civili per evitare che i malintenzionati potessero sfruttuare l'occasione per mettere a segno furti, come ad esempio i borseggi.

E proprio durante tale servizio, i carabinieri sono stati informati da alcune persone del luogo che, tra le bancarelle delle mercato, si aggiravano due donne che sembravano provenire dall'Est Europa, apparentemente molto "interessate" alle borse delle turiste. Annotata la loro descrizione, le forze dell'ordine hanno rintracciato le due sul lungolago Marconi e da quel momento le hanno tenute sottocchio, per capire le loro intenzioni. Seguite quindi a debita distanza, le due donne si sarebbero improvvisamente fermate nei pressi di una bancarella di vestiti, dove avrebbero finto di essere delle clienti: ai carabinieri però non sarebbe sfuggito come comunicassero tra di loro con sguardi e gesti apparentemente banali, ma che invece avrebbero lasciato presagire che erano pronte ad entrare in azione.

Infatti, secondo quanto riferisce l'Arma, la coppia di donne avrebbe adocchiato una turista intenta a guardare degli abiti che indossava una borsa a tracolla rivolta verso l'esterno, ovvero verso la strada. Individuato quindi l'obiettivo, una delle due si sarebbe avvicinata alla vittima per fare da palo, mentre la complice, sfruttando la calca davanti alla bancarella, si sarebbe appostata accanto alla turista e le avrebbe aperto la borsa, cercando poi di rubarne il contenuto.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri, bloccando le due. Ignara di quanto stava per accadere, nella circostanza la vittima avrebbe riscontrato che la sua borsa era stata effettivamente aperta, dichiarando di essere sicura di averla chiusa poco prima: si è recata quindi negli uffici della caserma dei carabinieri di Lazise dove ha sporto denuncia.

Le due donne sono quindi state condotte a loro volta nella stazione dei carabinieri di Lazise, dove sono state dichiarate in arresto e trattenute nelle camere di sicurezza della Compagnia di Peschiera del Garda in attesa del processi fissato per giovedì mattina, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno alla Procura della Repubblica del Tribunale di Verona che era stato informato dei fatti.

L'udienza con rito direttissimo ha visto il giudice convalidare il provvedimento e accogliere la richiesta dei termini a difesa avanzata dal legale: il processo è stato dunque rinviato al mese di luglio e le due donne sono tornate in libertà.