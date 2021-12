Parcheggi esauriti e accessi bloccati: pienone nel centro storico di Verona

Anche oggi, 12 dicembre, i mercatini di Natale e di Santa Lucia sono stati un richiamo irresistibile per veronesi e turisti. Il pienone di ieri è stato replicato già al mattino. I parcheggi del centro storico erano già tutti pieni dalle 11 ed i consigli di utilizzare i parcheggi periferici servita da navetta per accedere al centro non sono stati subito recepiti.



(Il pieno di visitatori in Piazza Bra)

Il traffico si è intensificato a tal punto che la polizia locale ha dovuto chiudere prima Corso Porta Nuova e poi tutte le altre vie di accesso al centro cittadino, dove la mobilità era ormai diventata troppo difficoltosa. E così, per andare in Piazza Bra o nelle altre vie del centro, è rimasta una sola alternativa: parcheggiare alla Genovesa o al parcheggio P3 della Fiera e servirsi dei bus navetta.



(Piazza Bra, questa mattina)